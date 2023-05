Prepuknú veľké oslavy? Tisíce ľudí očakávajú, že Neapol spečatí titul

Zišli sa už niekoľko hodín pred výkopom duelu, ktorý ich futbalisti aj so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom hrajú v Udine.

Domáce oslavy boli naplánované už v nedeľu, no "Partenopei" vtedy na vlastnom ihrisku iba remizovali so Salernitanou 1:1 a nevyšlo to ani v stredu, pretože druhé Lazio zdolalo Sassuolo 2:0.