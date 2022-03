Mladí Slováci majú čo odplácať, dvakrát padli po penaltách súperov

ŽILINA. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov majú súperom v marcovom domácom dvojzápase C-skupiny kvalifikácie ME 2023 čo odplácať.

kvalifikácia ME 2023 futbalistov do 21 rokov - C-skupina

Ostrovania si vďaka premenenej jedenástke Ethana Galbraitha v druhom polčase pripísali jedno z dvoch víťazstiev v kvalifikačnej skupine. Obe dosiahli v domácom prostredí.

Vonku prehrali na Malte, v Rusku aj Španielsku. V predchádzajúcom vystúpení nestačili na Maltu ani na vlastnom štadióne.

"Po zápase, ktorý sme odohrali tam, vieme, že je to veľmi nepríjemný súper. Vyznávajú súboje, ale chcú hrať aj futbal. Potrebujeme dostať loptu na zem, chceme byť rýchli v krídelných priestoroch, aby sme prekvapili súpera.

Oni hrajú typický ostrovný futbal, je to o mnohých súbojoch, zmenšujú priestor a snažia sa ísť do rýchlych brejkov. My sa tomu pokúsime zabrániť, byť na lopte a kontrolovať hru," povedal na štvrtkovom predzápasovom brífingu Mário Auxt, asistent trénera Jaroslava Kentoša.