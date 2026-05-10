Škriniar nezíska v tejto sezóne titul. Fenerbahce opäť zdolal jeho mestský rival

Futbalisti Galatasaraya Istanbul štvrtýkrát za sebou ovládli tureckú ligu.
Rozhodla o tom ich výhra 4:2 nad Antalyasporom, po ktorej majú jedno kolo pred koncom nedostižný náskok štyroch bodov pred druhým Fenerbahce.
Galatasaray si mohol celkovo 26. titul zabezpečiť už pred týždňom, vtedy však prehral 1:4 so Samsunsporom. S Antalyasporom doma prehrával 0:1 a 1:2, ale vďaka dvom gólom Victora Osimhena skóre otočil.
Fenerbahce, ktorého dres si oblieka aj slovenský futbalista Milan Škriniar, skončilo štvrtýkrát za sebou druhé, na titul čaká od roku 2014.