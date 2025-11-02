Navrátilec v drese Trnavy exceloval. Proti Trenčínu strelil hetrik

Abdulrahman Taiwo (vľavo) sa teší z gólu.
Fotogaléria (7)
Abdulrahman Taiwo (vľavo) sa teší z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|2. nov 2025 o 19:51
Hosťujúci tím nevyhral v lige od konca augusta už sedem zápasov v rade.

Niké liga - 13. kolo

Trnava - Trenčín 4:0 (2:0)

Góly: 2., 53. a 66. Taiwo, 14. Kasana (vlastný)

Rozhodovali: Ruc – Straka, Jánošík, ŽK: Jureškin, P. Karhan, Sabo – Skovajsa, Ferdinand

Diváci: 3937

Spartak: Frelih – Sabo, Nwadike, Stojsavljevič – Holík, Procházka, Moiscrapišvili (87. P. Karhan), Jureškin (67. Mikovič) – Gong (77. Chorcheli), Taiwo (77. Ďuriš), Kudlička (67. Azango)

Trenčín: Húdok – Skovajsa (59. Pávek), Križan, Bessile, Holúbek (59. Brandis) – Yakubu – Adamkovič (46. Kam), Kasana, Khan, Mathurin (72. Ferdinand) – Doesburg (46. Sabljič)

TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava si v Niké lige pripísali druhé víťazstvo za sebou. V nedeľnom zápase 13. kola potvrdili úlohu favorita a proti AS Trenčín uspeli doma hladko 4:0.

Hetrikom sa blysol nigérijský útočník Abdulrahman Taiwo, ktorý sa do tímu vrátil v priebehu sezóny z FC Riga.

V tabuľke patrí Spartaku štvrtá priečka. Trenčín nevyhral v lige od konca augusta už sedem zápasov v rade a je ôsmy.

„Andeli“ išli do vedenia už v druhej minúte, keď sa na päťke najlepšie zorientoval Taiwo a otvoril skóre.

V 14. minúte si strelil po Procházkovom centri z priameho kopu nešťastného „vlastenca“ hlavou Kasana.

V druhom polčase zažiaril na trnavskej strane Taiwo. Najprv ťažil v 53. minúte z rýchleho brejku, ktorý potiahol Gong a krížnou strelou po zemi k žrdi zaskočil brankára Húdoka.

V 66. minúte skompletizoval nigérijský kanonier hetrik, keď po Gongovom zakončení zblízka dorazil loptu hlavičkou do siete.

Hlasy po zápase

Michal Ščasný, tréner Spartaka: „Musím sa poďakovať hráčom, že tento zápas zvládli takým spôsobom. Veľká vďaka aj našim ultras fanúšikom, dúfam, že sme ich potešili po výkonoch a výsledkoch v minulom mesiaci. Verím, že sme sa vrátili na víťaznú vlnu. Strelili sme štyri góly, vzadu sme udržali nulu. Celé mužstvo podalo výborný tímový výkon, ktorý mal organizáciu, nasadenie, agresivitu aj futbalovosť. Hráči, ktorí doniesli obrovskú intenzitu na krajoch ihriska ako Kudlička a Gong, boli prínosom pre mužstvo. Zvládli sme zápas, ale tým to končí a musíme sa nachystať na Prešov.“

Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Do zápasu sme vstúpili zle, inkasovali sme po osobnej chybe už v druhej minúte a neskôr chyboval jeden z našich najväčších talentov Kasana pri druhom góle. Chýbala nám kvalita hráčov v ofenzíve, ako má Spartak v Gongovi či Azangovi, ktorí prešli Trenčínom. Adamkovič sa snažil, ale musel byť vystriedaný pre žltú kartu. Mali sme šancu znížiť Bessilem, vrátili by sme sa do zápasu s energiou, ale miesto toho sme inkasovali tretí zlomový gól. Chýbajú nám hráči ako Suleiman, ktorý bol vylúčený vlastnou vinou, či brankár Katič pre zlomený prst, ale musíme pracovať s tým, čo máme k dispozícii a dostať sa z toho sami.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
8
4
1
33:17
28
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
7
4
2
26:12
25
V
V
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
7
2
3
23:11
23
V
V
R
P
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
5
4
4
21:19
19
R
P
P
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
4
3
5
19:23
15
P
V
R
P
V
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
4
3
6
15:21
15
R
P
V
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
13
4
1
8
11:24
13
P
P
R
P
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
13
2
6
5
12:18
12
R
P
R
R
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
12
3
3
6
13:18
12
R
R
P
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
2
1
10
18:32
7
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

