Navrátilec v drese Trnavy exceloval. Proti Trenčínu strelil hetrik

Niké liga - 13. kolo
Trnava - Trenčín 4:0 (2:0)
Góly: 2., 53. a 66. Taiwo, 14. Kasana (vlastný)
Rozhodovali: Ruc – Straka, Jánošík, ŽK: Jureškin, P. Karhan, Sabo – Skovajsa, Ferdinand
Diváci: 3937
Spartak: Frelih – Sabo, Nwadike, Stojsavljevič – Holík, Procházka, Moiscrapišvili (87. P. Karhan), Jureškin (67. Mikovič) – Gong (77. Chorcheli), Taiwo (77. Ďuriš), Kudlička (67. Azango)
Trenčín: Húdok – Skovajsa (59. Pávek), Križan, Bessile, Holúbek (59. Brandis) – Yakubu – Adamkovič (46. Kam), Kasana, Khan, Mathurin (72. Ferdinand) – Doesburg (46. Sabljič)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava si v Niké lige pripísali druhé víťazstvo za sebou. V nedeľnom zápase 13. kola potvrdili úlohu favorita a proti AS Trenčín uspeli doma hladko 4:0.
Hetrikom sa blysol nigérijský útočník Abdulrahman Taiwo, ktorý sa do tímu vrátil v priebehu sezóny z FC Riga.
V tabuľke patrí Spartaku štvrtá priečka. Trenčín nevyhral v lige od konca augusta už sedem zápasov v rade a je ôsmy.
„Andeli“ išli do vedenia už v druhej minúte, keď sa na päťke najlepšie zorientoval Taiwo a otvoril skóre.
V 14. minúte si strelil po Procházkovom centri z priameho kopu nešťastného „vlastenca“ hlavou Kasana.
V druhom polčase zažiaril na trnavskej strane Taiwo. Najprv ťažil v 53. minúte z rýchleho brejku, ktorý potiahol Gong a krížnou strelou po zemi k žrdi zaskočil brankára Húdoka.
V 66. minúte skompletizoval nigérijský kanonier hetrik, keď po Gongovom zakončení zblízka dorazil loptu hlavičkou do siete.
Hlasy po zápase
Michal Ščasný, tréner Spartaka: „Musím sa poďakovať hráčom, že tento zápas zvládli takým spôsobom. Veľká vďaka aj našim ultras fanúšikom, dúfam, že sme ich potešili po výkonoch a výsledkoch v minulom mesiaci. Verím, že sme sa vrátili na víťaznú vlnu. Strelili sme štyri góly, vzadu sme udržali nulu. Celé mužstvo podalo výborný tímový výkon, ktorý mal organizáciu, nasadenie, agresivitu aj futbalovosť. Hráči, ktorí doniesli obrovskú intenzitu na krajoch ihriska ako Kudlička a Gong, boli prínosom pre mužstvo. Zvládli sme zápas, ale tým to končí a musíme sa nachystať na Prešov.“
Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Do zápasu sme vstúpili zle, inkasovali sme po osobnej chybe už v druhej minúte a neskôr chyboval jeden z našich najväčších talentov Kasana pri druhom góle. Chýbala nám kvalita hráčov v ofenzíve, ako má Spartak v Gongovi či Azangovi, ktorí prešli Trenčínom. Adamkovič sa snažil, ale musel byť vystriedaný pre žltú kartu. Mali sme šancu znížiť Bessilem, vrátili by sme sa do zápasu s energiou, ale miesto toho sme inkasovali tretí zlomový gól. Chýbajú nám hráči ako Suleiman, ktorý bol vylúčený vlastnou vinou, či brankár Katič pre zlomený prst, ale musíme pracovať s tým, čo máme k dispozícii a dostať sa z toho sami.“