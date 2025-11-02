ONLINE: FC Spartak Trnava - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (13. kolo)

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava a AS Trenčín dnes hrajú zápas 13. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 13. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
02.11.2025 o 18:00
13. kolo
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Pekný nedeľný podvečer prajem všetkým futbalovým nadšencom! Záver 13. kola Niké ligy prinesie duel medzi FC Spartak Trnava a AS Trenčín. Trnavčania dokázali zdolať Trenčanov v prvom vzájomnom zápase pod hradom Matúša Čáka 1:0, a to aj po dvoch červených kartách.
FC Spartak Trnava: Spartak po remíze 1:1 v Ružomberku naplno zabodoval doma, keď zdolal Košice 3:1. V tabuľke je to vcelku vyrovnané. Trnave patrí aktuálne štvrté miesto so ziskom 20 bodov, ale má odohratý o zápas menej než tretia Dunajská Streda. V tíme má najviac strelených gólov zatiaľ záložník Roman Prochádzka, ktorý sa presadil štyrikrát.
AS Trenčín: Trenčania naposledy vyhrali v lige na konci augusta. Odvtedy ťahajú päť prehier a jednu remízu. V minulom kole podľahli na domácom trávniku Komárnu 0:1. V tabuľke sa nachádzajú práve za týmto tímom, s 13 bodmi im patrí ôsme miesto. Molik Khan si za Trenčín pripísal tri góly.
FC Spartak Trnava: Spartak po remíze 1:1 v Ružomberku naplno zabodoval doma, keď zdolal Košice 3:1. V tabuľke je to vcelku vyrovnané. Trnave patrí aktuálne štvrté miesto so ziskom 20 bodov, ale má odohratý o zápas menej než tretia Dunajská Streda. V tíme má najviac strelených gólov zatiaľ záložník Roman Prochádzka, ktorý sa presadil štyrikrát.
AS Trenčín: Trenčania naposledy vyhrali v lige na konci augusta. Odvtedy ťahajú päť prehier a jednu remízu. V minulom kole podľahli na domácom trávniku Komárnu 0:1. V tabuľke sa nachádzajú práve za týmto tímom, s 13 bodmi im patrí ôsme miesto. Molik Khan si za Trenčín pripísal tri góly.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
8
4
1
33:17
28
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
7
4
2
26:12
25
V
V
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
2
3
19:11
20
V
R
P
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
4
3
5
19:23
15
P
V
R
P
V
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
4
2
6
14:20
14
P
V
V
R
R
8
AS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
13
2
6
5
12:18
12
R
P
R
R
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
12
3
3
6
13:18
12
R
R
P
V
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
13
2
1
10
18:32
7
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body