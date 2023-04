Gašparík si želá Slovan. Vyzdvihol hráča, ktorý neodmietol hrať za Malženice

"Želám si veľké derby, aby vo finále stál proti nám Slovan a Trnavčania vypredali štadión. Je to najväčšie derby na Slovensku, všetci sa na to budú tešiť. Verím v dobrý futbal a šťastný koniec pre nás," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Trnavy Michal Gašparík.

Samozrejme, máme veľkú radosť, že dva roky za sebou sme sa prepracovali do finále pohára. Predošlý úspech bol pre nás veľmi emotívny a bolo by skvelé ho zopakovať.

"Nebol to jednoduchý zápas, strelili sme tri góly, ale výsledok úplne nezodpovedá hre. Súper bol dobrý s loptou, skúšal to na nás rôznymi cestami, ale my sme hrali veľmi dobre v defenzíve a šance, ktoré sme mali, sme premenili.

Bol ochotný hrať aj za Malženice

V Trnave musí o svoju šancu bojovať, už v nedeľnom ligovom súboji proti bratislavskému Slovanu však nechýbal v základnej zostave.

Proti Trenčínu odohral plnú porciu minút, okrem gólu sa odvďačil aj asistenciou na Bukatov zásah.

"Azevedo ukázal charakter. Potrebovali sme pomôcť aj Malženiciam, aby postúpili do druhej ligy, účasť v nej je dôležitá pre vývoj našich mladých hráčov. Niektorí hráči tam odmietli hrať, keďže nejde o naše béčko, ale farmu.

On bol ochotný tam ísť, podával dobré výkony, strelil góly a tým si zaslúžil šancu v A-tíme. Podal výborný výkon aj proti Slovanu, bodaj by mu to vydržalo do konca sezóny," uviedol na margo juhoamerického krídelníka tréner Gašparík.