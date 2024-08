Trnava uvoľnila obrancu. Breznik odchádza na hosťovanie do rodnej krajiny

TRNAVA. Futbalový klub FC Spartak Trnava uvoľnil Mihu Kompana Breznika na polročné hosťovanie do jeho vlasti.

Dvadsaťročný slovinský ľavý obranca bude pôsobiť v prvoligovom klube NK Radomlje. Informoval o tom portál trnavskyhlas.sk.

Breznika angažovali Trnavčania pred rokom ako veľký prísľub do budúcnosti. Nepodarilo sa mu však presadiť do základnej zostavy, za áčko naskočil len do siedmich zápasov, strelil jeden gól.

Zápasovú prax zbieral mladý Slovinec aj v druholigových partnerských Malženiciach, kde si pripísal osem štartov.