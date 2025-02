Trnava bola v chaose, Gašparíka trápi zakliata pozícia. Podbrezovej sa bod málil

Trnava mohla ísť v prípade víťazstva nad Podbrezovou pred "šošonov" a znížiť stratu na bratislavský Slovan, v dueli so železiarmi však napokon ratovala aspoň remízu 1:1.

A to mohli Horehronci pohodlne vyhrať, ak by premenili svoje vyložené príležitosti. Červeno-čierni napokon duel aspoň čiastočne ustáli i vďaka zákrokom brankára Žigu Freliha.

"Cítim sklamanie, druhýkrát sme zmeškali šancu priblížiť sa Slovanu, nebude na to už veľa šancí. Žiaľ, nezaslúžili sme si vyhrať ani dnes, dali sme súperovi priveľa šancí na skórovanie," vravel po stretnutí Frelih.

"Na tréningu to Filip kopal fantasticky, stále som dúfal, že to zahrá tak, ako deň pred stretnutím, ale nešlo mu to. Futbal neoklamete. Dlho nehral zápas, vypadol nám už na sústredení v Turecku.

Nebol ani zranený, ale skôr chorý. To je možno ešte horšie, lebo vám hráč vypadne kondične. Keďže Filip je ľavák, Mareka Ujlakyho sme prehodili na post pravého stredného obrancu, no ani on nie je úplne doma na tejto strane.

Nefungovalo nám to, zle sme riešili súperove kontry, zle sme naberali protihráčov. Pritom v repressingu sme silní, potvrdili sme to aj proti Dunajskej Strede, teraz to nefungovalo," vravel Gašparík, ktorý označil situáciu pri gólovom priamom kope súpera, keď hlavou skóroval nepokrytý Lionel Abate Etoundi, za chaos v trnavskej defenzíve.