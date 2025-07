Tréner Trnavy po prehre neskladá zbrane. Mali sme viac šancí, o postup sa pobijeme, vraví

Napriek tomu boli domáci v prvom polčase lepší, Häcken nepustili k jedinej strele. Po polčase sa však veci zmenili a jediný regulárny gól vsietil v 63. minúte krídelník Severin Nioule. Najväčší problém Spartaka bol v koncovke.

„Kľud a zakončenie určite v tomto zápase rozhodli. Oni sa dostali do dvoch šancí, dali nám jeden gól. Myslím si, že my sme tých šancí mali viac a gól sme nedali. Jednoznačne to budeme musieť dotlačiť do brány.

Robíme na tom veľmi veľa aj v tréningovom procese. Je to o tom, ako to využiť v zápase. Jednoducho musíme byť viac v kľude a verím, že sa to otočí,“ uviedol Ščasný na pozápasovej tlačovej konferencii.

VIDEO: Tréner Michal Ščasný hodnotí zápas proti BK Häcken