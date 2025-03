Ramadan je vo forme, proti Trnave sa mu darí. Mám rád tento štadión, vraví

TRNAVA. Zápas 1. kola nadstavbovej časti Niké ligy medzi Spartakom Trnava a Dunajskou Stredou priniesol na slovenské pomery solídny futbal, hralo sa vo vysokom tempe a s veľkým dôrazom v osobných súbojoch so snahou o ofenzívny futbal.

"Mám rád tento štadión a ľudí, ktorí na ňom vytvárajú výbornú futbalovú atmosféru. Želal som si, aby som skóroval, je to, samozrejme, špeciálny pocit, ale nie je to o Trnave, ale o tom, že som pomohol svojmu tímu," vravel po zápase 24-ročný Sýrčan v službách Dunajskej Stredy.

"Vieme, že zápasy na tomto štadióne pred touto diváckou kulisou sú vždy náročné a vedeli sme, že dnes to bude ešte ťažšie. Spartak má veľkú šancu útočiť na titul a preto pôjde za víťazstvom. Myslím si však, že sme dominovali my, držali sme loptu a súpera sme nepúšťali do šancí.

Oba tímy mali pomerne veľké množstvo štandardných situácií. Gól sa z nich podaril streliť iba Spartaku, paradoxne, z autového vhadzovania, keď Libor Holík poslal loptu hlboko do šestnástky, Adrian Zeljkovič hlavou predĺžil za seba na Romana Procházku a ten z prvej prekonal brankára Aleksandara Popoviča.

Jeho výkon si pochvaľoval aj tréner Dunajskej Stredy Branislav Fodrek. "Jeho prínos pre tím je veľký. Na to tam je, má svoju úlohu, začal už mať aj čísla. Chýbala mu stále nejaká finálna prihrávka alebo strelený gól, teraz skóroval hlavou. Som rád, že má formu, verím, že potiahne aj v ďalších zápasoch. Podporený bol spoluhráčmi, každý si dnes zastal svoje.

"S Dunajskou Stredou máme domáce zápasy veľmi podobné. Chceli sme ich tentoraz nechať trochu hrať, využiť, že si to vzadu rozohrávajú, že budú otvorení a získavať lopty. V prvom polčase sme mali nejaké zisky, mohli sme to lepšie využiť. Dali nám však gól. Cez prestávku sme si hovorili, že zápas môžeme otočiť. Dobre to po zmene strán začalo, dali sme rýchly gól, škoda, že nám potom ešte nevyšli niektoré akcie. Šance mali aj oni, remíza je asi zaslúžená," konštatoval Roman Procházka.

Na margo svojho streleckého zápisu dodal: "Chceli sme využiť dlhé auty, veľa centrovať, vytvoriť si štandardky a tlak, dávať lopty do šestnástky, tam neviete, čo sa stane, môže sa to odraziť, vyhrať súboj. Tak to aj pri mojom góle vyšlo."

Procházka nastúpil v základnej zostave prvýkrát v jarnej časti. V strede poľa začal po boku Jakuba Paura, keď nahradili dvojicu so zdravotnými problémami - Romana Kratochvíla a Kelvina Oforiho.

"Kratochvíl má virózu, čo máme teraz všetci, aj my tréneri, odovzdávame si to v kabíne. Zaľahol do postele, uvidíme, či bude použiteľný na pohár v Žiline a potom na derby. Ofori netrénoval celý týždeň, v piatok v podstate prvýkrát zaberal s mužstvom. Čakali sme, ako dopadne vyšetrenie, cítil svalový problém, ten sa nakoniec nepotvrdil. Myslím si, že sme zvolili dobrú zostavu, typologicky sa nám hráči, ktorí naskočili, veľmi hodili.

Ako Procházka, tak Paur boli agresívni, dobre dostupovali, dali do hry pridané hodnoty. Roman bol odmenený gólom, dobre zahrával štandardky," zhodnotil tréner Spartaka Michal Gašparík.

Spartak premeškal šancu predbehnúť v tabuľke druhú Žilinu, ktorá doma zakopla s Podbrezovou. Zostáva tak tretí.

"Mrzí nás to, že sme nevyužili ďalšiu šancu, nie je nám súdené s Dunajskou Stredou vyhrať. Možno, keby sme mali kúsok šťastia a v prvom polčase skórujeme ako prví, veril by som, že zápas dotiahneme do víťazného konca.