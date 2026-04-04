Trippier sa lúči s Newcastlom. Klub opustí po štyri a pol roku

Anglický futbalista Kieran Trippier potvrdil, že po sezóne opustí Newcastle United.
Tridsaťpäťročný obranca odohral v drese „The Magpies“ viac ako 150 zápasov počas svojho štyri a pol ročného pôsobenia v St. James' Parku.
Trippier zohral dôležitú úlohu pod vedením Eddieho Howea, keď klub vyhral svoju prvú významnú trofej za uplynulých 70 rokov.
Newcastle vlani získal trofej v Carabao Cupe. Dvakrát mu pomohol kvalifikovať sa do Ligy majstrov.
„Nastal čas opustiť tento úžasný klub po štyri a pol roku. Bol to viac ako môj domov. Je to emotívne a bude mi to naozaj chýbať. Chcem sa veľmi poďakovať fanúšikom za všetku podporu v dobrých aj zlých časoch,“ citovala Trippiera agentúra DPA.
Pravý obranca prišiel do Newcastlu v januári 2022 z Atletica Madrid, predtým pôsobil aj v Burnley a Tottenhame.
Na konte má dovedna 54 štartov za anglickú reprezentáciu. Po sezóne mu vyprší zmluva a stane sa voľným hráčom.