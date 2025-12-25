Prázdne tribúny sú zrazu plné. Africký pohár národov púšťa fanúšikov zadarmo

Organizátori Afrického pohára národov v Maroku zvyšujú návštevnosť zápasov tým, že púšťajú na štadióny po výkope divákov zadarmo.
Uviedla to agentúra AFP na základe svojich zdrojov z Konfederácie afrického futbalu (CAF).
Na príklad stredajší duel Skupiny F v Agadire medzi Kamerunom a Gabonom sa začal pred takmer prázdnymi tribúnami, ktoré sa napriek pretrvávajúcemu dažďu v priebehu prvého polčasu slušne zaplnili. Usporiadatelia následne vyčíslili oficiálny počet divákov na 35 200.
Podobné situácie boli k videniu v stretnutiach v predchádzajúcich dňoch a viedli k zmätkom pri ohlasovaní návštevnosti. Na príklad v utorňajšom zápase v Rabate medzi Kongom a Beninom bol pôvodný počet divákov 6703 neskôr takmer zdvojnásobený na 13 073.
Podľa agentúry AFP sa organizátori s CAF dohodli, že budú otvárať brány štadiónov zhruba 20 minút po výkope a umožnia fanúšikom dostať sa do hľadiska zadarmo.
Návštevnosť Afrického pohára národov má pre usporiadateľov veľkú dôležitosť s výhľadom na majstrovstvá sveta v roku 2030, ktoré bude Maroko hostiť spoločne so Španielskom a Portugalskom.
K dnešnému dňu boli na oficiálnej predajnej platforme CAF k dispozícii vstupenky na takmer všetky zostávajúce stretnutia šampionátu. Ceny lístkov začínajú na sume 100 marockých dirhamov (zhruba 9,3 eura).