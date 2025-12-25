Prázdne tribúny sú zrazu plné. Africký pohár národov púšťa fanúšikov zadarmo

Fanúšikovia na Africkom pohári národov
Fanúšikovia na Africkom pohári národov (Autor: TASR/AP)
ČTK|25. dec 2025 o 18:34
ShareTweet0

Najlacnejšie vstupenky stoja približne desať eur.

Organizátori Afrického pohára národov v Maroku zvyšujú návštevnosť zápasov tým, že púšťajú na štadióny po výkope divákov zadarmo.

Uviedla to agentúra AFP na základe svojich zdrojov z Konfederácie afrického futbalu (CAF).

Na príklad stredajší duel Skupiny F v Agadire medzi Kamerunom a Gabonom sa začal pred takmer prázdnymi tribúnami, ktoré sa napriek pretrvávajúcemu dažďu v priebehu prvého polčasu slušne zaplnili. Usporiadatelia následne vyčíslili oficiálny počet divákov na 35 200.

Podobné situácie boli k videniu v stretnutiach v predchádzajúcich dňoch a viedli k zmätkom pri ohlasovaní návštevnosti. Na príklad v utorňajšom zápase v Rabate medzi Kongom a Beninom bol pôvodný počet divákov 6703 neskôr takmer zdvojnásobený na 13 073.

Podľa agentúry AFP sa organizátori s CAF dohodli, že budú otvárať brány štadiónov zhruba 20 minút po výkope a umožnia fanúšikom dostať sa do hľadiska zadarmo.

Návštevnosť Afrického pohára národov má pre usporiadateľov veľkú dôležitosť s výhľadom na majstrovstvá sveta v roku 2030, ktoré bude Maroko hostiť spoločne so Španielskom a Portugalskom.

K dnešnému dňu boli na oficiálnej predajnej platforme CAF k dispozícii vstupenky na takmer všetky zostávajúce stretnutia šampionátu. Ceny lístkov začínajú na sume 100 marockých dirhamov (zhruba 9,3 eura).

Reprezentácie

Fanúšikovia na Africkom pohári národov
Fanúšikovia na Africkom pohári národov
Prázdne tribúny sú zrazu plné. Africký pohár národov púšťa fanúšikov zadarmo
dnes 18:34
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Prázdne tribúny sú zrazu plné. Africký pohár národov púšťa fanúšikov zadarmo