Tréner Tottenhamu čelí tlaku fanúšikov, kritika rastie. Netrápi ma to, reaguje

Severolondýnsky klub je bez víťazstva v ostatných štyroch ligových zápasoch a hrozí mu najhoršie umiestnenie od sezóny 1993/1994, keď skončil na 15. mieste. Postecoglou však trvá na tom, že sa nenechá ovplyvniť kritikou fanúšikov.

"To ma netrápi. Nie je to prvýkrát, čo bučali na moje striedania. Ak majú fanúšikovia pocit, že nerobím dobrú prácu, majú právo to vyjadriť. Platia si za to, sledujú klub. Oni tu budú dlho po tom, čo ja odídem," vyhlásil Austrálčan.

Po tom, čo systém VAR zrušil možný vyrovnávajúci gól Papeho Sarra, gestikuloval Postecoglou k fanúšikom Tottenhamu, pričom si priložil ruku k uchu. Tréner však trvá na tom, že to nebola reakcia na kritiku.

"Chcel som, aby sa tešili a užili si to, čo sme považovali za gól,“ vysvetlil.

Postecoglou tiež vyjadril frustráciu z VAR-u, ktorého použitie prinieslo až 12 minút nadstaveného času v druhom polčase. "Nie je to taký istý šport, aký býval. Stojíte tam 12 minút, zabíja to hru, ale nikto sa o to nestará, len milujú drámu a kontroverziu,“ povedal.