Premier League má prvého odvolaného trénera. Dostal sa do konfliktu s majiteľom

NOTTINGHAM. Nuno Espirito Santo už nie je tréner futbalistov Nottinghamu Forest. Vedenie účastníka Premier League odvolalo portugalského kouča po nezhodách s majiteľom klubu Evangelosom Marinakisom. Meno jeho nástupcu zatiaľ nie je známe.
Nuno je prvý odvolaný tréner v tejto sezóne najvyššej anglickej súťaže. Nottingham je po troch kolách so štyrmi bodmi na 10. priečke.
„Vzhľadom na nedávne okolnosti bol Nuno Espirito Santo zbavený funkcie hlavného trénera,“ potvrdilo vedenie Forest v oficiálnom vyhlásení v noci z pondelka na utorok.
„Klub ďakuje Nunovi za jeho prínos počas veľmi úspešnej éry na City Ground, najmä za jeho rolu v sezóne 2024/25, na ktorú budeme navždy s láskou spomínať. Ako niekto, kto zohral kľúčovú úlohu v úspešnej minulej sezóne, bude mať na našej ceste vždy špeciálne miesto.“
Do Nottinghamu prišiel Nuno v decembri 2023 po odvolaní Stevea Coopera a klub dokázal zachrániť v Premier League.
V uplynulej sezóne skončili jeho zverenci v tabuľke na siedmom mieste, čo je najvyššie umiestnenie klubu od sezóny 1994/95. To zároveň znamenalo zabezpečenie si prvej účasti v pohárovej Európe pre Forest po 30 rokoch.
Nuno pred dvoma týždňami informoval, že jeho vzťah s vlastníkom klubu, gréckym miliardárom Evangelosom Marinakisom, sa zhoršil.
„Vždy som mal s majiteľom veľmi dobrý vzťah. V minulej sezóne sme si boli veľmi blízki a rozprávali sme sa na dennej báze. V tejto sezóne to už také dobré nie je,“ priznal v druhej polovici augusta podľa AFP Nuno, ktorý verejne kritizoval prestupovú politiku klubu v letnom období.
„Náš vzťah sa zmenil a nie sme si takí blízki. Všetci v klube by mali držať spolu, ale realita je iná,“ dodal 51-ročný kouč, ktorý v minulosti viedol aj Rio Ave, Valenciu, FC Porto, Wolverhampton Wanderers, Tottenham Hotspur, či Al-Ittihad.
Iba v júni sa Nuno po vydarenej sezóne dohodol s Nottinghamom na novej trojročnej zmluve s platnosťou do roku 2028. Britské médiá informovali, že horúcim kandidátom na uvoľnenú pozíciu je Ange Postecoglou, ktorý v lete skončil na lavičke Tottenhamu.
Podľa Sky Sports patria k potenciálnym adeptom aj Oliver Glasner, Andoni Iraola, Mauricio Pochettino, či Marco Silva, všetci sú však zmluvne viazaní s iným zamestnávateľom.