Flick čelí kritike, Barcelona po sérii prehier nevie nájsť stratenú formu

Od príchodu nemeckého trénera Hansiho Flicka do španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona v lete 2024 sa zdalo, že všetko ide hladko, no posledný týždeň priniesol problémy.
Po minulosezónnom zisku troch domácich trofejí a postupu do semifinále Ligy majstrov sa Kataláncom darilo aj v aktuálnom ročníku, no prišli prišla séria prehier a tá zasiahla morálku A-tímu.
Súčasné zranenia výrazne ovplyvnili výkony hráčov v kritickej fáze sezóny, keď sa "Blaugranas" snažia získať späť pozíciu lídra La Ligy od Realu Madrid. Barcelonu čaká v La Lige nedeľňajší domáci zápas proti Levante, kým Real Madrid v sobotu vyzve Osasunu.
"Biely balet" vedie La Ligu o dva body: Barca počas ostatného víkendu prehrala 1:2 s Gironou, predtým v semifinále Copa del Rey podľahla Atléticu Madrid hladko 0:4 po jednom z najhorších výkonov od príchodu Flicka.
Nemecký kormidelník Flick a jeho tím protestovali proti rozhodcovským chybám, ktoré príslušné orgány čiastočne uznali, no to nevylučuje zodpovednosť tímu za slabé výkony. "Nie sme v dobrej nálade a ani v dobrej forme," priznal Flick a dal tímu dvojdňové voľno na načerpanie síl.
Flick verí, že po návrate zraneného stredopoliara Pedriho si hráči uvedomia potrebu zvýšiť hlad po víťazstvách a zmeniť prístup. Od príchodu k tímu preferuje nemecký kouč ofenzívny štýl hry s vysokým napádaním, čo sa však v sezóne s viacerými zraneniami prejavuje aj na úbytku efektivity.
Forma klesá u útočníkov Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa, zatiaľ čo obrana je zraniteľná a protihráči využívajú svoju rýchlosť. Flickove vyjadrenia, že nebude meniť štýl hry podľa súperov, vyvolávajú obavy o schopnosť tímu adaptovať sa.
Pre FC Barcelona je zápas proti Levante len začiatok série troch dôležitých stretnutí, ktoré klub pripravia na súboje Ligy majstrov a pokus o záchranu sezóny.
"Blaugranas" po víkende čakajú ďalšie dve stretnutia pred vlastnými fanúšikmi - v La Lige proti Villarrealu a v domácom pohári odveta proti Atléticu Madrid.