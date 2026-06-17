Futbal zasiahla smutná správa. Zomrel tréner, ktorý postúpil s tímom do Ligy majstrov

Eric Roy
Eric Roy (Autor: Fabrizio Romano)
ČTK|17. jún 2026 o 21:25
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Roy bojoval s rakovinou pankreasu tri a pol roka.

Vo veku 58 rokov zomrel francúzsky futbalový tréner Éric Roy, ktorý napriek dlhoročnému boju s rakovinou viedol prvoligový klub Stade Brest.

V roku 2024 dosiahol s klubom so skromným rozpočtom senzačné tretie miesto v najvyššej domácej súťaži a vybojoval postup do Ligy majstrov. O jeho úmrtí v stredu informovala rodina.

Podľa nej Roy bojoval s rakovinou pankreasu tri a pol roka. „Po celý ten čas v sebe mal obrovskú silu. To, čo dokázal v posledných rokoch, zostane pre nás navždy výnimočné,“ uviedli členovia rodiny.

Posledné dve sezóny skončil s Brestom v strede ligovej tabuľky. Vo svojej rodnej krajine bývalý stredopoliar trénoval aj OGC Nice. Ako hráč pôsobil aj v Anglicku v drese Sunderlandu alebo v Španielsku hral za Rayo Vallecano.

Francúzsko

Eric Roy
Eric Roy
Futbal zasiahla smutná správa. Zomrel tréner, ktorý postúpil s tímom do Ligy majstrov
dnes 21:25
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