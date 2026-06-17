Futbal zasiahla smutná správa. Zomrel tréner, ktorý postúpil s tímom do Ligy majstrov

Vo veku 58 rokov zomrel francúzsky futbalový tréner Éric Roy, ktorý napriek dlhoročnému boju s rakovinou viedol prvoligový klub Stade Brest.
V roku 2024 dosiahol s klubom so skromným rozpočtom senzačné tretie miesto v najvyššej domácej súťaži a vybojoval postup do Ligy majstrov. O jeho úmrtí v stredu informovala rodina.
Podľa nej Roy bojoval s rakovinou pankreasu tri a pol roka. „Po celý ten čas v sebe mal obrovskú silu. To, čo dokázal v posledných rokoch, zostane pre nás navždy výnimočné,“ uviedli členovia rodiny.
Posledné dve sezóny skončil s Brestom v strede ligovej tabuľky. Vo svojej rodnej krajine bývalý stredopoliar trénoval aj OGC Nice. Ako hráč pôsobil aj v Anglicku v drese Sunderlandu alebo v Španielsku hral za Rayo Vallecano.