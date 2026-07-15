Francúzsky slávny klub na kolenách. Zidane tam kedysi hrával, preradili ho do šiestej ligy

Futbalisti FC Girondins de Bordeaux.
Futbalisti FC Girondins de Bordeaux. (Autor: Twitter FC Girondins de Bordeaux)
TASR|15. júl 2026 o 18:34
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Šesťnásobný majster sa ocitol v platobnej neschopnosti.

Futbalový klub Girondins Bordeaux preradili pre finančné problémy zo štvrtej francúzskej ligy do šiestej.

Šesťnásobný majster sa ocitol v platobnej neschopnosti, nedokázal poskytnúť finančné záruky potrebné pre svoju stabilitu a regulačný úrad tak rozhodol o jeho preradení.

Podľa agentúry DPA mal Bordeaux dlhy vo výške niekoľkých miliónov eur. V jeho neprospech rozhodla v stredu odvolacia komisia francúzskeho futbalového finančného dozorného orgánu DNCG.

Girondins, za ktorý v minulosti hrával aj Zinedine Zidane, tak začne novú sezónu v šiestej lige R1 za predpokladu, že s tým bude súhlasiť regionálny zväz.

Rozsiahle finančné problémy však znamenajú, že sa zvažuje aj likvidácia klubu. Rozhodnúť o tom musí obchodný súd.

Klub už pred dvoma rokmi vyhlásil platobnú neschopnosť, čo viedlo k preradeniu do štvrtej ligy.

Bývalý nemecký brankár Oliver Kahn potom rokoval o potenciálnej investícii v Bordeaux, ale k žiadnej dohode napokon neprišlo.

Francúzsko

Futbalisti FC Girondins de Bordeaux.
Futbalisti FC Girondins de Bordeaux.
Francúzsky slávny klub na kolenách. Zidane tam kedysi hrával, preradili ho do šiestej ligy
dnes 18:34
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