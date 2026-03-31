Newcastle nemá v pláne meniť trénera. Keď nastane správny čas, povedal výkonný riaditeľ

Anglický futbalový klub Newcastle United aktuálne nemá v pláne nahradiť trénera Eddieho Howa.
Po vyradení z Ligy majstrov s FC Barcelona po vysokej prehre 2:7 a domácej ligovej prehre so Sunderlandom je Newcastle až na 12. mieste Premier League a objavili sa špekulácie ohľadom možnej výmeny trénera.
Podľa výkonného riaditeľa klubu Davida Hopkinsona to však nie je téma dňa.
"Eddie je náš tréner," zdôraznil Hopkinson a dodal, že očakáva dobrý záver sezóny pod jeho vedením: "Budeme o budúcnosti hovoriť, keď nastane ten správny čas."
Vzápätí zopakoval, že klub nevedie žiadne rozhovory o zmene trénera: "Sme uprostred sezóny a teraz sa sústredíme na zostávajúcich sedem zápasov. Nechceme sa nechať rozptyľovať špekuláciami o tom, čo môžeme alebo nemusíme robiť v lete."
Newcastle sa vráti do kolotoča Premier League po reprezentačnej prestávke so stratou siedmich bodov na piate miesto, ktoré pravdepodobne zabezpečí účasť v nasledujúcej edícii Ligy majstrov.
Hopkinson tiež reagoval na špekulácie o možnom odchode Sandra Tonaliho, Bruna Guimaraesa a Tina Livramenta, pričom zdôraznil, že klub nebude opakovať komplikovanú situáciu z minulého roka, keď Alexander Isak prestúpil do Liverpoolu za 130 miliónov libier.
"Nebol som pri situácii s Isakom, takže sa nechcem vyjadrovať k niečomu, čo som nevidel na vlastné oči.
Mám však jasno v tom, že ak hráči budú odchádzať z klubu, tak to bude podľa našich podmienok. Podľa mňa bol predaj Isaka dobrý obchod," povedal Hopkinson.