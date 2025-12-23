Sú presvedčení, že je ten správny. Baum povedie Augsburg až do konca sezóny

Futbalistov FC Augsburg povedie až do konca sezóny Manuel Baum. Štyridsaťšesťročný Nemec nahradil na začiatku decembra odvolaného Sandra Wagnera a pôvodne mal trénovať mužstvo iba v troch zápasoch.
V nich sa však osvedčil, a tak mu vedenie bundesligového klubu zverilo kormidlo aj v celej jarnej časti ročníka.
Pod vedením Bauma získal Augsburg štyri body, keď zdolal Bayer Leverkusen (2:0), prehral vo Frankfurte (0:1) a remizoval s Werderom Brémy (0:0). Výsledky priniesli zlepšenie, a tak klub odstránil u trénera dočasnú nálepku.
„Sme presvedčení, že Manuel Baum je v našej súčasnej situácii ten správny tréner pre FC Augsburg. Má našu plnú dôveru a tešíme sa, že sa pripravuje na pokračovanie až do konca sezóny.
Po tom, ako prevzal tím, odviedol vynikajúcu prácu, na ktorú chceme nadviazať v novom roku,“ uviedol výkonný riaditeľ klubu Michael Ströll podľa DPA.
Tridsaťosemročný Wagner prišiel do Augsburgu v lete a podpísal s ním kontrakt do júna 2028.
Mužstvo však v 12 kolách Bundesligy získalo len desať bodov, navyše vypadlo už v 3. kole Nemeckého pohára, v ktorom prehralo s druholigovým Bochumom 0:1. Momentálne patrí Augsburgu v ligovej tabuľke 15. priečka so 14 bodmi.