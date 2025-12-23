Tréner Liverpoolu skritizoval zákrok na Isaka. Vždy je šanca na vážne zranenie, povedal

Tréner futbalistov Liverpoolu Arne Slot skritizoval zákrok hráča Tottenhamu Mickyho van de Vena na svojho zverenca Alexandra Isaka. Švédsky futbalista bude chýbať úradujúcemu šampiónovi Premier League niekoľko mesiacov po operácii členka.
Isak je jednou z letných akvizícií Liverpoolu, klub ho angažoval z Newcastlu za rekordných 125 miliónov libier.
Vo víkendovom stretnutí s „kohútmi“ ho holandský obranca zranil po strelení gólu. „Bude z toho absencia na niekoľko mesiacov. Je to veľké sklamanie pre neho a aj pre nás. Z môjho pohľadu to bola nezodpovedná vec.
Keď urobíte takýto zákrok 10-krát, tak si myslím, že 10-krát je šanca, že z toho bude vážne zranenie,“ cituje BBC stanovisko Slota.
Zranenie znamená pre Švéda ďalšiu komplikáciu v jeho novom pôsobisku. Liverpool si prechádza krízou a kanonier strelil len tri góly v 16 zápasoch tejto sezóny. V dôsledku rokovania o jeho prestupe neabsolvoval v Newcastli riadnu predsezónnu prípravu a na jeseň tak zaostával za svojimi novými spoluhráčmi.
Prvú polsezónu ročníka 2025/26 už pritom poznačilo zranenie slabín. Jeho absencia bude veľkou komplikáciou pre Slota, keďže Mohamed Salah je na Africkom pohári národov a Cody Gakpo nebude po svalovom zranení pripravený na návrat do hry skôr než začiatkom nového roka.