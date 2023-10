Trenčín zarmútili jeho bývalí hráči, hrdinom bol dvojgólový Azango

Niké liga - 12. kolo

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín prehrali v nedeľňajšom zápase 12. kola Niké ligy so Spartakom Trnava 2:3. Po výbornom vstupe do sezóny tak v uplynulých troch stretnutiach získali iba jeden bod.

Víťazný gól Spartaka dal v 77. minúte Philip Azango, pre ktorého to bol druhý presný zásah v stretnutí. Zaujímavosťou je, že do Trnavy prišiel v júli ako voľný hráč po tom, čo tri sezóny strávil v drese Trenčína.

Trnavčania sa dostali do vedenia v 15. minúte, keď dostal Azango loptu do siete aj s prispením teču. Za domácich však dvakrát skóroval Eynel Soares a Trenčania sa v úvode druhého polčasu dostali bližšie ku trom bodom.