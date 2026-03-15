ONLINE: AS Trenčín - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 2. kolo)

Futbalisti AS Trenčín a MFK Skalica dnes hrajú zápas 2. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
ONLINE PRENOS: AS Trenčín - MFK Skalica dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 2. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
15.03.2026 o 15:30
2. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prenos
V 2. kole nadstavby Niké ligy skupiny o udržanie sa hostí Trenčín Skalicu. Úvodný výkop je naplánovaný na 15:30.
Trenčín sa nachádza na 10. priečke so ziskom 24 bodov. Na deviaty Ružomberok a ôsme Komárno stráca dva body, no má zápas k dobru. Trenčania začali nadstavbovú časť prehrou 0:2 na pôde Košíc.
Skalica je posledná dvanásta, doposiaľ nazbierala 19 bodov. V prípade dnešného víťazstva by na predposlednej priečke vystriedala Prešov. Práve ten Skaličania zdolali v minulom kole nadstavby 1:0. Jediný gól stretnutia strelil v 24. minúte Daniel.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
15
4
4
50:31
49
V
V
R
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
23
13
7
3
41:21
46
V
R
V
R
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
11
7
5
45:28
40
P
R
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
24
11
3
10
47:32
36
P
P
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
24
9
5
10
34:39
32
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
24
8
4
12
38:43
28
R
V
V
R
V
2
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
24
6
8
10
27:34
26
R
V
R
R
R
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
24
6
8
10
25:38
26
R
P
R
R
P
4
AS TrenčínAS Trenčín
23
7
3
13
18:39
24
P
V
P
V
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
24
4
10
10
22:36
22
R
P
P
R
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
23
4
7
12
21:35
19
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body