ONLINE: AS Trenčín - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 10. kolo)

Vážení fanúšikovia futbalu, vítam vás pri sledovaní zápasu Niké ligy, v ktorom sa v rámci skupiny o udržanie stretne AS Trenčín a MFK Skalica.



Trenčín sa aktuálne nachádza na predposlednej 11. pozícii, pričom sa drží za Ružomberkom len o jeden bod. Trenčania preto budú musieť uspieť za 3 body a dúfať, že práve "Ruža" zaváha v Zlatých Moravciach, kde sa postaví proti Komárnu. AS čaká na výhru už päť zápasov, keď naposledy uspeli na začiatku apríla proti Komárnu (1:0). Naposledy si z Ružomberka odniesli porážku 0:1.



Skalica má udržanie v suchu, keď figuruje na 8. pozícii s 38 bodovým ziskom. Napriek tomu má stále o čo hrať. Siedma pozícia by totiž mohla priniesť Skaličanom play-off o Konferenčnú ligu. Forma hrá taktiež v ich prospech, keď si z posledných štyroch zápasov odniesli tri víťazstvá – naposledy proti Banskej Bystrici 3:1.