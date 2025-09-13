ONLINE: AS Trenčín - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (7. kolo)

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas 7. kola Niké ligy.
Niké liga 2025/2026
13.09.2025 o 18:00
7. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Rozhodca: Očenáš – Vorel, Jánošík..
AS Trenčín
Výkony Trenčína sú veľkým prekvapením. Už proti Komárnu začal výhrou. Trnavu neošklbal, no zdolal Žilinu a pred reprezentačnou prestávkou aj Tatran Prešov v solídnej prestrelke. AS sa môže pochváliť druhým miestom.
MFK Ružomberok
Vedenie ružomberského klubu dalo trénerovi Ondřejovi Smetanovi jasné ultimátum. Žilinu musí poraziť, inak nastane koniec. Diváci však prežili infarkt. Liptáci rozobrali súpera do polhodiny a vyhrávali 3:0, ale žiadne víťazstvo sa nekonalo. "Šošoni" vyrovnali na konečných 3:3. Majiteľ nakoniec podržal českého trénera, a tak sa uvidí, aké výsledky prídu v najbližšom období.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body