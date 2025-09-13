ONLINE: AS Trenčín - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (7. kolo)

AS Trenčín - MFK Ružomberok: ONLINE prenos zo zápasu 7. kola Niké ligy.
Sportnet|13. sep 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 7. kola Niké ligy: AS Trenčín - MFK Ružomberok.

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas 7. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

Niké liga  2025/2026
13.09.2025 o 18:00
7. kolo
Trenčín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prehľad
Rozhodca: Očenáš – Vorel, Jánošík..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 7. kola Niké ligy medzi Trenčínom a Ružomberkom.

AS Trenčín

Výkony Trenčína sú veľkým prekvapením. Už proti Komárnu začal výhrou. Trnavu neošklbal, no zdolal Žilinu a pred reprezentačnou prestávkou aj Tatran Prešov v solídnej prestrelke. AS sa môže pochváliť druhým miestom.

MFK Ružomberok

Vedenie ružomberského klubu dalo trénerovi Ondřejovi Smetanovi jasné ultimátum. Žilinu musí poraziť, inak nastane koniec. Diváci však prežili infarkt. Liptáci rozobrali súpera do polhodiny a vyhrávali 3:0, ale žiadne víťazstvo sa nekonalo. "Šošoni" vyrovnali na konečných 3:3. Majiteľ nakoniec podržal českého trénera, a tak sa uvidí, aké výsledky prídu v najbližšom období.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

