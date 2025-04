ONLINE: AS Trenčín - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 5. kolo)

Prajem pekné popoludnie pri dnešnéom textovom prenose z Nike ligy medzi AS Trenčín a MFK Ružomberok.



AS Trenčín



Zverenci Ivana Galáda predvádzajú posledné zápasy sympatické výkony. Posledné dva zápasy dokázali zvíťaziť. Vyhrali na pôde Banskej Bystrice 3:2 a v poslednom kole si poradiili na domácom trávniku s Komárnom tesne 1:0. AS patrí aktuálne 8. pozícia so ziskom 29 bodov a negatívnym skóre 29:40.





MFK Ružomberok



Do Ružomberka sa vrátil český tréner Ondřej Smetana, ktorý má jasnú úlohu. Zachrániť Ružomberok v najvyššej súťaži. Po výbornom začiatku sezóny sa to na hostí valí z každej strany. Aktuálne im patrí až 11. pozícia so ziskom 23 bodov a negatívnym skóre 27:46. Hostia nezvládli svoj posledný ligový zápas. Doma prehrali s Banskou Bystricou 1:2.