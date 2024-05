AS Trenčín privíta vo svojom meste MFK Zemplín Michalovce. V tejto sezóne sa celky stretli už trikrát, raz sa z víťazstva tešili Trenčania a dvakrát sa zápasy skončili remízou.



Futbalisti AS zdolali naposledy Skalicu vysoko 4:0 a to na jej trávniku. Trenčania strácajú na siedmu Banskú Bystricu osem bodov, ale tá už odohrala svoj zápas v rámci 8. kola skupiny o udržanie sa v najvyššej súťaži. Srbský útočník Njegos Kupusović je najlepším strelcom tímu, keď vsietil doposiaľ sedem gólov.



Zemplínčania porazili v minulom kole práve Banskú Bystricu 2:0. Majú zhodne po 24 bodov ako aj Košice, ale sú na lepšej desiatej priečke zaručujúcej Niké ligu. Ak nechcú hrať baráž, musia ešte zabojovať. Michalovčanov drží nad hladinou Matúš Marcin, ktorý strelil deväť gólov.