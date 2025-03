Pekné popoludnie všetkým! Po hlavnej časti Niké ligy, ktorú vyhral bratislavský Slovan, odštartoval boj o titul a o udržanie sa v najvyššej súťaži. Dnešný online textový prenos bude o zápase medzi AS Trenčín a MFK Zemplín Michalovce. Ich dva vzájomné zápasy v tejto sezóne sa skončili remízou 1:1 a 0:0.



AS Trenčín: Trenčania skončili hlavnú časť na 10. mieste, s čím určite nie sú spokojní. Získali 20 bodov s bilanciou 3 výhry, 11 remíz a 8 prehier. Ich posledné dve odohraté stretnutia sa skončili remízou. Najprv so Slovanom 1:1 a následne 0:0 so Skalicou. Najlepším strelcom AS je Emmanuel Uchegbu, ktorý strelil v doterajšom priebehu sezóny štyri góly.



MFK Zemplín Michalovce: Zemplínčania klesli do skupiny o udržanie sa v poslednom kole. V dôležitom zápase podľahli Košiciam, ktoré sa práve po tejto výhre dostali pred Michalovce na šieste miesto. Bilancia Michalovčanov je 6 výhier, 9 remíz a 7 prehier. Grék Alexandros Kyziridis nastrieľal v Michalovciach sedem gólov.