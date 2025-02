ONLINE: AS Trenčín - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (19. kolo)

Pekné popoludnie futbalovým nadšencom! Po takmer dvojmesačnej prestávke odštartovala v sobotu jarná časť Niké ligy 19. kolom. V súboji tabuľkových susedov sa stretne AS Trenčín proti KFC Komárno.



AS Trenčín: Po jesennej časti odohrali Trenčania štyri prípravné zápasy s bilanciou 1-2-1. Taktiež sa stretli so Slovanom Bratislava v osemfinále Slovnaft Cup-u, ktorému podľahli 1:3. Tím spod hradu Matúša Čáka nemá doposiaľ dobrú sezónu. Patrí im predbežná predposledná 11. priečka so ziskom 15 bodov. Posledná Skalica stráca jediný bod. Posunúť Trenčanov vyššie v tabuľke by chceli nové posily, Kelvin Pires, Šimon Mičuda, Nikolas Brandis, ktorí sa vrátili z hosťovania a šesť hráčov zo zahraničia: Loic Bessile, Luis Rojas, Molik Khan, Pepijn Doesburg, Emir-Khan Kydyrshaev a Johnson Nsumoh.



KFC Komárno: Futbalisti Komárna sa v rámci prípravných stretnutí tešili z víťazstva štyrikrát a prehrali len raz. Komárňania ako nováčik súťaže sú v tabuľke pred Trenčanmi o dva body. 17 bodov má na konte Ružomberok aj Banská Bystrica. Komárno posilnil brankár Benjamín Száraz. Na hosťovanie odišiel Sebastian Nagy a z hosťovania sa do svojich klubov vrátili Jakub Trefil a Jozef Špyrka.