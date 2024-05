ONLINE: AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica, Niké liga (skupina o udržanie sa, 9. kolo, LIVE)

Djerlek sa dokázal uvoľniť a odcentrovať, no loptu posadil iba na hlavu Mensaha.

Kupusovič napádal Hrušku, no privodil si pri tom zranenie ruky. Po chvíli sa postavil na nohy.

Center od rohovej zástavky odhlavičkoval do bezpečia Willwéber.

Kmeť prihral Gajdošovi, ten sa to ešte snažil naservírovať priamo pred bránu Kupusovičovi či Djerlekovi, Banskobystričania ale loptu odkopávajú do autu.

Striedanie v tíme AS Trenčín: z ihriska odchádza Chinonso Emeka, prichádza Njegoš Kupusović. Striedanie v tíme MFK Dukla Banská Bystrica: z ihriska odchádza Marián Pišoja, prichádza Marquinho.

Žltá karta pre tím AS Trenčín (Rahim Ibrahim, Chinonso Emeka). Žltá karta pre tím MFK Dukla Banská Bystrica (Ľubomír Willwéber, Boris Godál).

Mensah zastavil v šestnáste Emeku, po tomto súboji vzplanuli na ihrisku vášne, vznikla poriadna mela, ale už sa to upokojilo.

Gajdoš napálil loptu do múru, Trenčania zostávajú pri lopte.

Djerlek môže pokračovať v hre, zapája sa do akcie svojho tímu.

Trenčín dal gól! Dobrú prácu odviedol Sunday, ktorý je na ľavom krídle veľmi aktívny, poslal prudkú loptu pred bránu, ktorá sa cez skrumáž dostala k CHINONSOVI EMEKOVI a ten ju dostal do pravej hornej časti brány.

Striedanie v tíme AS Trenčín: z ihriska odchádza Lukáš Skovajsa, prichádza Tadeáš Hájovský.

Žltá karta pre tím AS Trenčín (Artur Gajdoš).

Gajdoš sa oprel do lopty, tá zaplávala pred Hruškom, ktorý mal problémy, lopta ho zasiahla do tváre, ale vyrazil ju.

Bariš si pripravil streleckú pozíciu, loptu ale poslal priamo do náruče Hrušku.

Skovajsa vhodil do šestnástky dlhý aut, k lopte sa dostal Sunday, koncovka mu ale nesadla.

Polievka rozohral roh nakrátko s Rymarenkom, do zakončenia sa dostal Willwéber, ale všetko vyriešil Vozinha.

