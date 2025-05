Je hanbou, nemá nič. Toto je najhorší Manchester za 50 rokov, tvrdí expert

"Povedzme, že som legenda. Prečo nie? Len dnes. Za 17 rokov to nikto nedokázal. Dnes je ten deň a pravdepodobne poviem, že som legenda. Užime si to, oslávme to," doplnil Kórejčan.

Jeho Tottenham vo finále Európskej ligy zdolal Manchester United 1:0. „Cítil som tlak. Veľmi som to chcel. Posledných sedem dní som o tomto zápase sníval každý večer. Konečne sa to stalo a teraz môžem pokojne spať,“ dodal Son.

„Keď sa pozriete na celú sezónu, vždy sa nájde nejaká situácia, v ktorej to máte ťažké, ale my hráči sme vždy držali spolu,“ pokračoval Kórejčan. Po desiatich rokoch sa konečne dočkal a vyhral s Tottenhamu veľkú trofej.

Brankár Guglielmo Vicario a stopér Micky van de Ven. „Lopta išla vysoko a najprv som si hovoril: ‚Ako to mám urobiť?‘. Zem tam nie je mäkká, to vám môžem povedať. Ešte som sa nepozeral na chrbát, ale som rád, že môžem pomôcť tímu,“ opisoval van de Ven.

Holanďan predviedol senzačný defenzívny zákrok. Keď sa už zdalo, že United vyrovná, tak Van de Ven akrobaticky odvrátil loptu z bránkovej čiary.

„V januári som sa rozhodol, že sa budeme usilovať o túto trofej. To bolo v rozpore s ostatnými ľuďmi v klube, ale cítil som, že ju môžeme vyhrať. Cítil som, že konečná hra o to, aby sme niečo vyhrali, je dôležitejšia a len tak to dokážeme,“ vyhlásil Ange Postecoglou.

Nemá to v rukách

„Jeden austrálsky premiér raz povedal o nečakanom víťazstve - toto je víťazstvo pre pravoverných. Je to neuveriteľná skupina hráčov, ktorí nikdy nezaváhali v to, čo sme robili."

Tréner Tottenahmu ešte predtým vyhlásil, že vždy vyhrá trofej v druhej sezóne, za čo ho zosmiešňovali.

„Ľudia si to zle vyložili, nebolo to moje chválenie sa, ja som to deklaroval a veril som tomu, mal som to v sebe,“ vysvetľoval muž, ktorý prevzal Tottenham v lete 2023.

Jeho pozícia v londýnskom klube je však veľmi otázna. „Čokoľvek sa stane, stane sa. Stále budujeme tím, je ešte veľmi mladý a potrebujeme pridať skúsenosti. Snažím sa vybudovať tím, ktorý môže byť dlho úspešný, ale ako manažér, to nemám v rukách,“ vysvetľoval Postecoglou.