Suslov by futbalové EURO doprial Ukrajine. Snažiť sa však bude o opak

"Je to ťažký súper. Zažili sme si to na vlastnej koži, keď sme si s ním zmerali sily na prípravnom turnaji v Turecku. Cesta k úspechu vedie cez plnenie pokynov trénera. Nesmieme sa ničoho obávať."

"Musíme plniť všetky pokyny od trénera. Celý týždeň budeme mať na to, aby sme sa kvalitne pripravili," súhlasil s Kaprálikom stredopoliar AS Trenčín Samuel Lavrinčík, ktorý tiež nečaká jednoduché súboje:

"Pre mňa je to najhorší žreb, aký len mohol byť. Môj otec pochádza z Ukrajiny a postup by som doprial aj im pre náročnú situáciu, v akej sa krajina nachádza. Ja som však Slovák a urobím všetko pre to, aby sme ich zdolali a postúpili na ME.

Povaha Ukrajincov je víťazná. Som presvedčený, že na ihrisku vydajú zo seba 120 percent. My sa im budeme musieť v tomto vyrovnať a navyše pridať našu futbalovú kvalitu. Musíme sa poriadne nachystať a predviesť čo najlepší výkon. Dúfame, že koniec bude šťastný pre nás," uviedol hráč FC Groninegen z holandskej Eredivisie.



Slovenskí futbalisti do 21 rokov nastúpia proti Ukrajincom najskôr v piatok 23. septembra v Žiline (18.00 h), odveta je na programe v utorok 27. septembra v poľskom meste Bielsko-Biala (17.30 h). Úspešnejší z tímov si zahrá na ME 2023.