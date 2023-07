Suslov musel pre porušenie disciplíny predčasne opustiť kemp Groningenu

GRONINGEN. Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Suslov musel minulý týždeň z disciplinárnych dôvodov predčasne opustiť tréningový kemp FC Groningen.

Podľa trénera holandského druholigistu "porušil niekoľko pravidiel", no čoskoro by sa mal vrátiť späť do tímu.

Kouč Groningenu Dick Lukkien vyradil Suslova z tréningového procesu vo štvrtok a 21-ročný stredopoliar tak nemohol v sobotu na záver sústredenia nastúpiť na prípravný duel proti belgickému Deinze (5:2).

Tréner si chce čo najskôr s hráčom situáciu vyjasniť a očakáva, že sa opäť pripojí ku spoluhráčom.