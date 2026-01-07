Vlani bol hospitalizovaný pre problémy so srdcom. Rosický sa vracia do funkcie

Tomáš Rosický sa po zdravotných problémoch naplno vrátil do funkcie športového riaditeľa futbalovej Sparty. Pražský klub zrušil pozíciu dočasného športového riaditeľa, ktorú od minulého júna zastával Tomáš Sivok.
Na Letnej Sivok pokračuje už len ako športový manažér prvoligového A-tímu. Sparta o tom informovala na svojom webe.
Rosický bol vlani v júni hospitalizovaný pre problémy so srdcom. Následne sa liečil doma a nemohol vykonávať funkciu športového riaditeľa. Právomoci štyridsaťpäťročného bývalého kapitána českej reprezentácie dočasne prevzal Sivok v spolupráci s predstavenstvom klubu.
Rosického zdravotný stav sa zlepšil natoľko, že funkcia dočasného športového riaditeľa v Sparte mohla zaniknúť. „Tomáš Rosický sa v priebehu prvej polovice sezóny 2025/2026 s rešpektom k svojej situácii postupne vracal k pracovným povinnostiam.
Napriek tomu, že jeho zdravotný stav je naďalej monitorovaný lekármi, vykonáva funkciu športového riaditeľa ACS. Preto je možné v organizačnej štruktúre pozíciu dočasného športového riaditeľa vynechať,“ uviedli predstavitelia klubu z Letnej.
„Už v minulých rozhovoroch som to opísal, pár mesiacov som naplno späť v normálnom režime. Budeme pokračovať ďalej tak, ako to bolo predtým,“ povedal Rosický na dnešnej tlačovej konferencii.
Rosický je športovým riaditeľom od decembra 2018. Sparťania pod vedením bývalého stredopoliara získali dva ligové tituly a v minulej sezóne si po rokoch zahrali hlavnú fázu Ligy majstrov.