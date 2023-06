Rigo po piatich rokoch opúšťa Slaviu Praha, v Česku však ostáva naďalej

Rigo mal v Slavii platný kontrakt, no vedenie Baníka v ňom videlo veľkú perspektívu a vstúpilo do rokovaní.

Určite to nie je tak, že by mal okamžite ťahať A-mužstvo, ale je to jeden z tých hráčov, ktorých chceme systematickou prácou dostať na ich výkonnostný strop a zabudovať do základnej zostavy.

Má potenciál, aby to zvládol a presadil sa," uviedol šéf športového úseku FC Baník Ostrava Luděk Mikloško.

Rigo pôsobil v Slavii Praha päť sezón, do Edenu prišiel po prestupe z Ružomberka. V najvyššej českej súťaži si pripísal jeden štart a v pozícii striedajúceho hráča nastúpil do zápasu Európskej ligy proti Leverkusenu.

V uplynulých dvoch sezónach pôsobil na hosťovaní o Vlašime. "Po dlhých rokovaniach sa to konečne dotiahlo a ja som v Baníku.

Je to veľký klub, jeden z najväčších v Česku a a verím, že mu pomôžem," poznamenal reprezentant SR do 21 rokov.