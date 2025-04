Ostrava má najlepšiu formu za dlhé roky. Tajomstvo je zohratosť, hovorí Rigo

Na tímovú jednotku sa v bráne vypracoval Dominik Holec, do tímu dobre zapadol útočník Erik Prekop a druhý rok za sebou patrí medzi kľúčové postavy stredu poľa najmladší z tria Tomáš Rigo.

Do konca hlavnej časti Chance ligy zostávajú už iba dve kolá a Baník s určitosťou pôjde do skupiny o titul ako tím prvej štvorky. Počas víkendu si Ostravčania delili body v derby zápase so Spartou Praha po remíze 1:1.