Ak sa bude dariť celku, bude sa dariť aj mne, hovorí mladý obranca ašpiranta na postup

Odvetná časť Majstrovstiev regiónu – IV. liga Východ sa už onedlho začne. V súťaži nie je zatiaľ nič rozhodnuté, najmä na čele tabuľky.
Najväčším ašpirantom na postup je Partizán Bardejov, ktorý by sa rád vrátil do tretej ligy. Skomplikovať mu to chcú predovšetkým FK Slovan Kendice a FK Čaňa.
V Kendickom Slovane sa počas zimnej prestávky aktívne zbrojilo. Mužstvo prešlo zmenou trénera a doplnilo ho niekoľko skúsených aj mladých talentovaných hráčov. Jedným z mladíkov je 20-ročný obranca TOMÁŠ MAJERNÍK, ktorý do Kendíc prichádza z FK Gerlachov.
Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?
Moja futbalová kariéra sa začala, keď som mal 5 rokov, v klube FK SAFI Prešov, kde som prešiel všetkými kategóriami až po U15. Následne som prestúpil do FK Železiarne Podbrezová, kde som strávil dva a pol roka.
Potom prišiel prestup do 1. FC Tatran Prešov, kde som zažil svoju doposiaľ najlepšiu sezónu – v ročníku 2022/2023 sme sa stali majstrami a postúpili do najvyššej dorasteneckej súťaže, ktorú som si zahral aj na nasledujúci rok.
Následne prišla prvá sezóna v mužskom futbale a začiatky v FK Gerlachov. Momentálne som hráčom FK Slovan Kendice.
Čo rozhodlo o zmene klubu?
V prvom rade by som sa chcel poďakovať klubu FK Gerlachov za vrelé prijatie a šancu adaptovať sa v mužskom futbale. Značka FK Slovan Kendice ma zaujala svojou profesionalitou a ambíciami, čo rozhodlo o mojom prestupe.
Taktiež som cítil vnútornú zvedavosť a túžbu skúsiť niečo nové. Keď sa naskytla možnosť, neváhal som a chcel som byť súčasťou tohto klubu.
Ako prebiehal váš príchod do Kendíc?
V klube sa chcem čo najrýchlejšie adaptovať, čo sa mi myslím aj darí, a to vďaka chalanom a vedeniu, ktoré ma veľmi milo privítalo. Ďakujem im za to.
Chcem byť nápomocný tímu, podávať čo najlepšie výkony a hlavne si užiť všetko nové, čo ma čaká.
Ako vnímate ciele klubu v jarnej časti IV. ligy?
Odvetná časť nás nečaká nič ľahké, no myslím, že máme dostatočne kvalitný káder, aby sme sa pobili o popredné priečky tabuľky. Na prvom mieste je pre mňa vždy tím – ak sa bude dariť celku, bude sa dariť aj mne.
Budem bojovať o miesto v základnej jedenástke a snažiť sa byť jej stabilnou súčasťou. Určite na sebe budem naďalej tvrdo pracovať, robiť veci správne a dôkladne a hlavne sa vyhýbať zraneniam.
Čo robíte mimo futbalového ihriska?
Futbal pre mňa nie je len o tréningoch a zápasoch, ale aj o veciach, ktoré sa dejú mimo ihriska, takže sa futbalom prakticky zaoberám stále.
Rád skúšam nové veci, trávim čas s priateľmi a rodinou – či už formou výletov, alebo len tak. Občas si niečo prečítam a v poslednom čase som si obľúbil plávanie.