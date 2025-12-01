Mladý Slovák má životnú formu, muž vyštvaný zo Slovana bol bez šance

BRATISLAVA. Vyletel ako kométa, je stále pomerne mladý. Má iba dvadsaťštyri. Tomáš Bobček prežíva jeseň, akú by si možno nevysníval ani vo videohre.
Dva góly, potlesk tribún, návrat na vrchol tabuľky strelcov Ekstraklasy. Lechia Gdańsk v 17. kole rozdrvila Termalicu Nieciecza 5:1 — a slovenský útočník bol opäť hviezdou zápasu.
„Fantastická forma Tomáša Bobčeka!“ kričal komentátor do éteru.
A mal pravdu. Slovenský útočník je s 11 gólmi najlepší strelec poľskej ligy.
V poslednom zápase, uplynulý víkend, stál proti nemu krajan Adrián Chovan (Nieciecza), muž, ktorý si v Slovane zažil aj temné obdobia, keď mu fanúšikovia po chybách prestali veriť. Vyštvali ho, prerazil si cestu inde — a v Poľsku si buduje reputáciu spoľahlivého brankára.
Bezradný Chovan
Chovan v minulej sezóne pôsobil iba v druhej lige, ale pomohol Bruk-Bet Termalica Nieciecza k postupu do najvyššej súťaže. V úvode tejto sezóny čakal na lavičke náhradníkov, kde strávil 12 zápasov.
Šancu v základnej zostave dostal v posledných piatich zápasoch. Termalica v nich získala sedem bodov a slovenský brankár nováčika podržal.
Proti Bobčekovi a jeho Lechii Gdańsk však bol Chovan bezradný. Inkasoval päťkrát.
Bobček dal prvý gól z penalty, druhý pridal v druhom polčase z piatich metrov. Ukázal dobrý výber miesta. V tomto kalendárnom roku dal v poľskej lige už 18 gólov v 28 zápasoch.
Slováci: Ligové góly, kalendárny rok 2025
Michal Faško 19
Tomáš Bobček 18
Samuel Mráz 12
David Strelec 11
Lukáš Haraslín 10
Server Transfermarkt ho už oceňuje na 1,5 milióna eur — no realita môže byť omnoho vyššie.
Pýtali 15 miliónov
Poľský web Dziennik Bałtycki už pred dvoma mesiacmi písal, že Lechia si Bobčeka „mimoriadne cení“.
Záujemcov je viac.
Najvyššia ponuka vraj bola šesť miliónov eur bez bonusov, no klub ju odmietol.
Lechia je ochotná rokovať až pri čiastke minimálne 10 miliónov eur.
A podľa Przegląd Sportowy Onet už padli aj požiadavky do výšky 15 miliónov eur vrátane bonusov. Pre porovnanie: najdrahší futbalisti, ktorí kedy odišli z poľskej ligy, stáli jedenásť miliónov.
Dal už 20 gólov
Bobček tak mierne, ale isto prekračuje hranice, ktoré v Ekstraklase ešte nik nepreliezol.
Žiadny slovenský futbalista na najvyššej scéne nedal v tomto kalendárnom roku viac gólov. K ligovým gólom (18) pridal ďalší v Poľskom pohári a ten najdôležitejší strelil v drese národného tímu proti Severnému Írsku.
Bobček tak má na konte 20 gólov. Druhý v poradí je Michal Faško (MŠK Žilina) s devätnástimi.
Analytická stránka DataFootyScout sa pýta: „Je to ďalší veľký exportný artikel alebo štatistická anomália?“
Podľa DataFootyScout má Bobček v priemere 7,56 dotyku v pokutovom území súpera za 90 minút. „To je elitný ukazovateľ. Nie je len strelcom gólov, je neustále v centre diania,“ dodáva štatistický portál.
Vysnívaný útočník
Bobček má zmluvu do leta 2027, no všetko smeruje k tomu, že sezóna 2025/26 bude jeho rozlúčková sezóna v Lechii Gdańsk. Musí však zostať fit, práve zranenia v minulosti výrazne brzdili jeho kariéru.
Po poslednom zápase sa pri Bobčekovom mene rozsvietili titulky.
Poľský novinár Tomasz Włodarczyk, ktorý patrí na sieti X medzi najvplyvnejších športových komentátorov, nešetril slovami:
„Je vysnívaným útočníkom najsilnejších tímov v lige.“
Zatočila sa mu hlava
A čísla? Tie sú ešte silnejšie: 11 gólov v Ekstraklase. Šesť gólov v posledných šiestich zápasoch, plus dve asistencie.
K tomu gól v národnom pohári a proti Severnému Írsku.
Bobček sa po slabšom období (od polovice augusta do polovice októbra nedal gól 6 zápasov) vrátil vo veľkom štýle.
„Po úspešných prvých zápasoch sa mi trochu točila hlava. Objavili sa správy o možnom prestupe,“ priznal pre Przegląd Sportowy Onet.
„Čakal som na prelom. A prišiel v perfektnom momente.“