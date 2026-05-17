Bobček potvrdil gólovú formu v Poľsku. Presadil sa hlavičkou proti Legii Varšava

Tomáš Bobček sa teší po strelenom góle v drese klubu Lechia Gdaňsk. (Autor: X/PKO BP Ekstraklasa)
TASR|17. máj 2026 o 19:54
V poradí strelcov súťaže mu patrí druhé miesto.

Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Bobček strelil svoj osemnásty gól v prebiehajúcej sezóne poľskej Ekstraklasy.

V nedeľnom stretnutí predposledného 33. kola skóroval pri prehre domácej Lechie Gdansk 1:2 s Legiou Varšava, keď sa presadil v 63. minúte pred bránou hlavičkou po centri z pravého krídla a vyrovnal na priebežných 1:1.

Pre 24-ročného útočníka je to tretí gól z uplynulých štyroch duelov, pričom v poradí strelcov súťaže mu patrí druhé miesto.

Okrem presného zásahu si pripísal aj žltú kartu, videl ju v 72. minúte. Lechia dohrávala v desiatich od 87. minúty po vylúčení Želizka a hostia využili početnú prevahu v tretej minúte nadstaveného času.

Za Legiu hral od 61. minúty 18-ročný Slovák Samuel Kováčik, zatiaľ čo v drese domácich odohral okrem Bobčeka celé stretnutie aj obranca Matúš Vojtko.

Tím z Gdansku sa aktuálne nachádza na šestnástej pozícii, najvyššej zostupovej a stráca bod na pätnásty Widzew Lodž.

V záverečnom kole sa Lechia predstaví na ihrisku posledného tímu tabuľky Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Varšavská Legia sa posunula na 7. miesto.

Tabuľka Ekstraklasy

Ekstraklasa

