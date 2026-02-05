Komárno doplnilo tím a chce potrápiť súperov. V úvode musí rátať aj s absenciami

Futbalisti KFC Komárno chcú v jarnej časti Niké ligy potrápiť súperov a dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie. Klub stále čaká na dobudovanie nového štadióna. Prípravu odštartovali v Komárne 5. januára v domácich podmienkach.
Doplnili tím
„Príprava bola krátka, chlapci však už v decembri začali pracovať individuálne doma. Okrem dvoch hráčov, ktorí boli po operáciách, absolvovali prípravu všetci. Išlo o Ožvoldu a Šmehylu. Som rád, že hráči, s ktorými rátam, absolvovali celú prípravu. Prebiehala štandardne, odohrali sme štyri zápasy.
Som rád, že sa nám podarilo mužstvo doplniť. Prišiel Kristóf Domonkos, chcel som, aby sa vrátil domov. Do tímu pribudli aj Boris Duga, Patrik Szűcs a Zyen Jones. Cieľom bolo posilniť mužstvo v ofenzíve, hlavne na krídelných pozíciách, kde sme mali problémy najmä vo finálnej fáze. Chcel som tam mať rýchlych a dynamických hráčov, čo sa príchodom Jonesa a Szűcsa podarilo.
Krištofa som chcel do stredu poľa, som rád, že sa vrátil a verím, že bude prínosom. Do jarnej časti vstupujeme prvým zápasom v Žiline, vieme, čo od súpera môžeme očakávať. Na jar budeme chcieť potrápiť každého. Verím, že budeme efektívnejší, keďže práve v tom sme mali na jeseň najväčšie problémy.
Vypracovali sme si veľa šancí, no nedokázali sme ich premeniť. Verím, že s novými hráčmi bude naša efektivita lepšia,“ hodnotil zimnú prípravu a zmeny v kádri tréner Komárna Mikuláš Radványi.
Absencie na úvod
V úvode jarnej časti sezóny mu budú chýbať niektorí hráči..„Ožvolda aj Šmehyl začali pred týždňom trénovať. U oboch sa však objavili menšie problémy, preto zatiaľ trénujú individuálne.
Verím,že do dvoch týždňov budú v poriadku. Kto bude dávať góly, je mi jedno, hlavné je, aby padali. Určite sa budeme spoliehať aj na hráčov, ktorí prišli. Aj Jones proti nám v Košiciach ukázal svoju kvalitu. Dúfam, že góly rozdelíme na celé mužstvo. Vždy bude stačiť, keď dáme o jeden gól viac ako súper,“ dodal Radványi.
Štadión Komárna je stále vo výstavbe, zatiaľ termín jeho otvorenia nie je známy. „Máme plán, podľa ktorého pripravujeme štadión. Podstatné je, aby sme získali dočasné povolenie, no naším cieľom je dosiahnuť aj pozitívne posúdenie licencie. To bude hlavný cieľ vedenia, zatiaľ čo úlohou hráčov bude dosahovať dobré výsledky,“ povedal prezident klubu Juraj Baráth.
Cieľ: udržať sa
Komárno sa zatiaľ pohybuje v pokojnom strede tabuľky, ciele sa však nemenia. „Minulý rok sme si nastavili latku vysoko, aj tento rok je cieľom udržanie sa v súťaži. V pohári sa chceme dostať čo najďalej.
V prvom rade by sme mali vyradiť Liptovský Mikuláš, následne by sme mali cestovať do Prešova. Cieľom je postúpiť v pohári čo najďalej,“ povedal športový riaditeľ István Vincze. Kabína je už pripravená na prvé jarné kolo, Komárno cestuje do Žiliny.
„Prípravu hodnotím pozitívne. Bola oveľa kratšia ako kedysi. Začiatok bol náročnejší, zaskočilo nás počasie. Prístup hráčov hodnotím veľmi pozitívne, nálada v tíme je výborná. Aj noví hráči dobre zapadli. Do ofenzívy prišla kvalita. Očakávam ťažký úvodný zápas, Žilina má veľkú kvalitu. Musíme byť kompaktní, využiť naše šance a byť efektívni. Verím, že odohráme dobrý zápas,“ povedal kapitán Martin Šimko.
Zmeny v kádri Komárna:
Príchody: Kristóf Domonkos (Ružomberok), Patrik Szűcs (MTK Budapest), Zyen Jones (FC Košice), Boris Duga (Malženice)
Odchody: Tamás Németh (Gyirmót FC Győr)