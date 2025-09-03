Žilina si poistila služby mládežníckeho reprezentanta. Predĺžil zmluvu o takmer tri roky

ŽILINA. Vedenie futbalového MŠK Žilina si poistilo služby mládežníckeho reprezentanta Slovenska Timoteja Hranicu do konca roku 2028.
Dvadsaťročný obranca je stabilným členom A-tímu, za sebou má zatiaľ 31 stretnutí s bilanciou troch gólov. Výkonmi si premiérovo vypýtal pozvánku do reprezentačného tímu do 21 rokov.
V Žiline predĺžil aktuálnu zmluvu o ďalších dva a pol roka.
„Pre mňa to je a vždy bude veľká vec – pokračovať práve tu, v mojom rodnom klube. Vyrastal som pod Dubňom, takže tento dres pre mňa znamená viac ako len futbal.
Som vďačný za dôveru v podobe novej zmluvy, ktorú mi dali tréneri aj vedenie. Mojím cieľom je ukazovať sa na ihrisku stále viac a potvrdiť, že mám na to byť stabilným členom základnej zostavy.
Teším sa na ďalšie výzvy a verím, že spolu s tímom dokážeme potešiť fanúšikov aj úspechmi,“ vyjadril sa Hranica pre oficiálnu klubovú webstránku.