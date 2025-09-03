Žilina si poistila služby mládežníckeho reprezentanta. Predĺžil zmluvu o takmer tri roky

Timotej Hranica (vľavo) a Jakub Holúbek v zápase MŠK Žilina - AS Trenčín v 5. kole Niké ligy 2024/2025.
Timotej Hranica (vľavo) a Jakub Holúbek v zápase MŠK Žilina - AS Trenčín v 5. kole Niké ligy 2024/2025. (Autor: TASR)
TASR|3. sep 2025 o 13:26
Som vďačný za dôveru v podobe novej zmluvy, povedal Timotej Hranica.

ŽILINA. Vedenie futbalového MŠK Žilina si poistilo služby mládežníckeho reprezentanta Slovenska Timoteja Hranicu do konca roku 2028.

Dvadsaťročný obranca je stabilným členom A-tímu, za sebou má zatiaľ 31 stretnutí s bilanciou troch gólov. Výkonmi si premiérovo vypýtal pozvánku do reprezentačného tímu do 21 rokov.

V Žiline predĺžil aktuálnu zmluvu o ďalších dva a pol roka.

„Pre mňa to je a vždy bude veľká vec – pokračovať práve tu, v mojom rodnom klube. Vyrastal som pod Dubňom, takže tento dres pre mňa znamená viac ako len futbal.

Som vďačný za dôveru v podobe novej zmluvy, ktorú mi dali tréneri aj vedenie. Mojím cieľom je ukazovať sa na ihrisku stále viac a potvrdiť, že mám na to byť stabilným členom základnej zostavy.

Teším sa na ďalšie výzvy a verím, že spolu s tímom dokážeme potešiť fanúšikov aj úspechmi,“ vyjadril sa Hranica pre oficiálnu klubovú webstránku.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
0
1
9:4
12
P
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
3
2
0
10:2
11
V
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

