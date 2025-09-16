Je obvinený zo šiestich znásilnení. Deň pred pojednávaním zrejme nastúpi v Lige majstrov

BRATISLAVA. Ghanský futbalista Thomas Partey je pripravený nastúpiť v utorkovom zápase Ligy majstrov proti londýnskemu Tottenhamu, hoci už v stredu ho čaká súdne pojednávanie v hlavnom meste Spojeného kráľovstva.
Tridsaťdvaročný stredopoliar čelí piatim obvineniam zo znásilnenia a jednému zo sexuálneho napadnutia.
Trestné činy sa mali odohrať v rokoch 2021 a 2022 počas jeho pôsobenia v Arsenale Londýn.
Partey obvinenia odmieta a jeho právnička Jenny Wiltshire uviedla, že „víta príležitosť, aby konečne očistil svoje meno“. Informáciu priniesla britská televízia BBC na svojom webe.
Hráč bol po vznesení obvinení prepustený na kauciu a krátko nato podpísal zmluvu so španielskym Villarrealom, ktorý v minulej sezóne skončil v La Lige na piatom mieste.
V stredu sa Partey postaví pred sudcov na Southwark Crown Court, deň po tom, ako jeho nový tím odohrá úvodný duel skupinovej fázy Ligy majstrov proti londýnskemu rivalovi Arsenalu.
„Som úplne presvedčený, že je mentálne aj technicky pripravený hrať,“ vyhlásil tréner "žltej ponorky" Marcelino na predzápasovej tlačovej konferencii.
„Určite bude pripravený. Sme veľmi radi, že Thomas je s nami pre svoje futbalové schopnosti a aj pre jeho ľudskú stránku. Je to skvelý hráč s veľkými skúsenosťami, pôsobil vo viacerých top kluboch a vieme, že má vysokú úroveň.“
Na otázku, či s hráčom hovoril o možnej nevraživosti zo strany fanúšikov Tottenhamu, Marcelino odpovedal, že sa sústredí výlučne na dianie na trávniku.
„Rozprávame sa o hráčovi, ktorý môže byť úplne nevinný,“ zdôraznil španielsky kouč. „Zajtra hráme futbalový zápas, v ktorom je dôležitý práve futbal. Rozumiete mi? Ďakujem," uzavrel španielsky kouč.