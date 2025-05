VIDEO: Müller sa rozlúčil s fanúšikmi Bayernu. Klub opúšťa po 25 rokoch

MNÍCHOV. Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov sa v Allianz Aréne oficiálne rozlúčil so svojím legendárnym útočníkom Thomasom Müllerom.

Z trávnika sa pobral v závere stretnutia za obrovského potlesku fanúšikov a po prevzatí majstrovskej trofeje sa so slzami v očiach prihovoril celému štadiónu.

„Všetci sme vedeli, že tento moment príde. Aj ja som to vedel. A som veľmi šťastný, že sme dostali titul späť do Mníchova,“ uviedol podľa AP.

Pre Müllera to bol celkom 750. štart za A-tím Bayernu. S klubom, ktorý mu neponúkol nový kontrakt, sa v lete rozlúči po 25 rokoch.

„Možno na to nazeráte ako na ťažký moment, ale na druhej strane je to pre mňa a mnoho ľudí pekné. To, že ste ma takto ocenili v klube, akým je Bayern, je jedinečné. Keď sa spätne pozriem na tých 25 rokov, strácam slová.

Tento štadión je vždy plný, a je jedno proti komu sa hrá, či je streda alebo sobota, či prší alebo sneží. Mnohí závidia, že je to chrám a to je vďaka vám, fanúšikom,“ pokračoval Müller.