Mal podiel na rekordnej sezóne. Müller bude pokračovať v kanadskom Vancouvri

Thomas Müller
Thomas Müller (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|9. dec 2025 o 09:54
Klub využil opciu a predĺži s ním zmluvu.

Nemecký futbalista Thomas Müller bude aj naďalej hráč kanadského Vancouveru Whitecaps. Tím zámorskej MLS využil opciu a predĺži s ním zmluvu o nasledujúcu sezónu.

Klub to oznámil dva dni po tom, čo vo finále play off prehral s Interom Miami 1:3.

„Tento tím sme budovali niekoľko rokov a väčšina našich hráčov sa vráti v roku 2026, aby stavali na silných základoch, ktoré sme si vybudovali.

Hoci sa naša rekordná sezóna práve skončila, prípravy a plánovanie súpisky na rok 2026 prebiehajú už mesiace a sme pripravení okamžite začať v januári,“ povedal športový riaditeľ Axel Schuster.

Tridsaťšesťročný Müller sa k Whitecaps pripojil v lete po 25 rokoch v Bayerne Mníchov. V drese Vancouveru strelil v 13 zápasoch vo všetkých súťažiach deväť gólov a pridal štyri asistencie.

