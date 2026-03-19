Maródka Realu Madrid sa rozrastá. Brankár Courtois bude pauzovať dlhé týždne

Brankár Realu Madrid Thibaut Courtois má po utorňajšom stretnutí futbalovej Ligy majstrov proti Manchestru City poranený stehenný sval a podľa médií bude mimo hry až šesť týždňov.
Španielsky klub to uviedol na svojom webe.
"Pri dnešnom vyšetrení mu bolo diagnostikované zranenie štvorhlavého stehenného svalu," oznámil Real.
Tridsaťtriročný belgický gólman príde okrem iného o nedeľňajšie ligové derby proti Atléticu aj štvrťfinále Ligy majstrov s Bayernom Mníchov. Druhý polčas zápasu s Manchestrom City za neho odchytal Ukrajinec Andrij Lunin.
Real má na maródke množstvo opôr. So zdravotnými problémami sa potýkajú aj Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo či Éder Militao.