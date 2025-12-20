Vracia sa späť do Európy. Thiago Silva chce ísť na MS, posilnil bývalý klub

Bývalý kapitán brazílskej futbalovej reprezentácie Thiago Silva sa po roku a pol vracia do Európy.
Štyridsaťjedenročný obranca podpísal zmluvu s FC Porto, v ktorého druholigovej rezerve nastupoval v sezóne 2004/05. Portugalský klub to uviedol na svojom webe.
Silva tento týždeň rozviazal zmluvu s brazílskym Fluminense a špekulovalo sa o jeho možnom návrate do Chelsea.
Dres londýnskeho klubu obliekal v rokoch 2020 až 2024. Hneď v prvej sezóne s Chelsea ovládol Ligu majstrov.
Najväčšiu stopu zanechal medzi rokmi 2012 až 2020 v Paris St. Germain, s ktorým vyhral sedemkrát ligu a päťkrát Francúzsky pohár. Majstrovský titul oslavoval aj v Taliansku v roku 2011 s AC Miláno.
Teraz Silva znova oblečie dres FC Porto, s ktorým podpísal zmluvu do konca sezóny s opciou na ďalší rok. Podľa médií si chce povedať o nomináciu na majstrovstvá sveta v budúcom roku.
Za brazílsku reprezentáciu Silva hral naposledy v roku 2022, celkovo nazbieral 113 štartov. Zúčastnil sa štyroch majstrovstiev sveta a v roku 2019 pomohol "Kanárikom" k titulu na juhoamerickom šampionáte.