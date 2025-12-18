Vráti sa do Chelsea? Hviezdny Brazílčan opustil rodnú krajinu a chce ísť do Európy

Brazílsky futbalový obranca Thiago Silva už nie je hráčom Fluminense. Štyridsaťjedenročný veterán sa s klubom z Ria de Janeiro dohodol na predčasnom ukončení spolupráce a údajne chce znovu hrať v Európe.
Bývalý stopér AC Miláno, Paríža St. Germain či londýnskej Chelsea prišiel do Brazílie v júli minulého roka ako voľný hráč. S Fluminense mal podpísaný kontrakt do leta 2026.
Podľa agentúry AP má ambíciu hrať za niektorý z európskych klubov, aby tým zvýšil šance zúčastniť sa na budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku. V drese národného tímu si pripísal 113 štartov, no posledný ešte v septembri 2022.
Silva odohral v nedávno skončenej sezóne 46 zápasov, z toho 25 v najvyššej brazílskej súťaži. V minulosti získal jeden taliansky a sedem francúzskych titulov či trofej pre víťaza Ligy majstrov s Chelsea.
Bývalý obranca „The Blues“ John Terry tento týždeň povedal, že Silvu by opäť rád videl na Stamford Bridge.
„Jeho dve deti sú v našej akadémii. Niet pochýb o tom, že sa na Vianoce aj so svojou rodinou vráti do Londýna,“ uviedol na sociálnej sieti.