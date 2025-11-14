Nová sezóna najvyššej súťaže sa začne posledný júlový víkend. Všetko zostane po starom

Na snímke hráči Slovana Bratislava oslavujú majstrovský titul. (Autor: TASR)
TASR|14. nov 2025 o 12:36
Hracími dňami zostávajú sobota a nedeľa.

BRATISLAVA. Nový ročník futbalovej Niké ligy 2026/2027 odštartuje zápasmi prvého kola 25.-26. júla budúceho roka.

Rozhodlo o tom Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) na novembrovom zasadnutí, na ktorom odsúhlasilo termínovú listinu nasledujúceho ligového ročníka.

Model súťaže zostáva nezmenený, budúca sezóna sa uskutoční v rovnakom rozpätí jesennej a jarnej časti už po piaty raz. „Počas zimy budú mať hráči priestor na oddych od polovice decembra, keďže posledné jesenné kolo sa odohrá 12. a 13. decembra 2026.

Hracími dňami zostávajú sobota a nedeľa, s jedinou výnimkou – keďže finále Slovenského pohára je naplánované na sobotu 1. mája 2027, ôsme kolo nadstavbovej časti Niké ligy začne už o deň skôr, v piatok 30. apríla 2027,“ informovala ÚLK.

Dôležité termíny Niké ligy v sezóne 2026/2027

25. – 26. júl 2026: Štart sezóny, prvé kolo

12. – 13. december 2026: Posledné jesenné kolo

6. – 7. február 2027: Prvé jarné kolo

6. – 7. marec 2027: Štart nadstavbovej časti

15. – 16. máj 2027: Záverečné kolo nadstavbovej časti

18. a 21. máj 2027: Play-off o účasť v pohárovej Európe

18. a 22. máj 2027: Baráž o účasť v Niké lige

Slovensko

