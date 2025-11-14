Nová sezóna najvyššej súťaže sa začne posledný júlový víkend. Všetko zostane po starom

BRATISLAVA. Nový ročník futbalovej Niké ligy 2026/2027 odštartuje zápasmi prvého kola 25.-26. júla budúceho roka.
Rozhodlo o tom Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) na novembrovom zasadnutí, na ktorom odsúhlasilo termínovú listinu nasledujúceho ligového ročníka.
Model súťaže zostáva nezmenený, budúca sezóna sa uskutoční v rovnakom rozpätí jesennej a jarnej časti už po piaty raz. „Počas zimy budú mať hráči priestor na oddych od polovice decembra, keďže posledné jesenné kolo sa odohrá 12. a 13. decembra 2026.
Hracími dňami zostávajú sobota a nedeľa, s jedinou výnimkou – keďže finále Slovenského pohára je naplánované na sobotu 1. mája 2027, ôsme kolo nadstavbovej časti Niké ligy začne už o deň skôr, v piatok 30. apríla 2027,“ informovala ÚLK.
Dôležité termíny Niké ligy v sezóne 2026/2027
25. – 26. júl 2026: Štart sezóny, prvé kolo
12. – 13. december 2026: Posledné jesenné kolo
6. – 7. február 2027: Prvé jarné kolo
6. – 7. marec 2027: Štart nadstavbovej časti
15. – 16. máj 2027: Záverečné kolo nadstavbovej časti
18. a 21. máj 2027: Play-off o účasť v pohárovej Európe
18. a 22. máj 2027: Baráž o účasť v Niké lige