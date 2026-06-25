Bývalý kapitán Barcelony končí pre zranenia v ďalšom klube. Brankár mieri do Holandska

Nemecký futbalový brankár Marc-Andre ter Stegen podľa španielskych médií odíde z Barcelony na ročné hosťovanie do holandského Ajaxu Amsterdam. Informovala o tom agentúra DPA.
Viacnásobný víťaz La Ligy a niekdajší kapitán katalánskeho veľkoklubu prišiel v Barcelone o post jednotky a v januári posilnil na hosťovanie Gironu.
V kádri napokon zostupujúceho tímu chcel po problémami s chrbticou nabrať zápasovú prax a vybojovať si miestenku na svetový šampionát.
Jeho pôsobenie v Girone však už po dvoch zápasoch prerušilo zranenie zadného stehenného svalu a následná operácia. V Barcelone má zmluvu platnú do roku 2028.
V Ajaxe by sa opäť stretol so španielskym trénerom Michelom. Ten po neúspešnej sezóne v Girone zamieril na lavičku najúspešnejšieho holandského klubu a prvýkrát si vyskúša pôsobenie mimo rodnej krajiny.