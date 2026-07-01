Kapitán a ikona klubu ešte nekončí. Koke predĺžil zmluvu s Atléticom Madrid

Španielsky futbalový stredopoliar Koke predĺžil o rok kontrakt s Atléticom Madrid. Kapitán "Los Colchoneros" tak bude pôsobiť v klube minimálne do 30. júna 2027. Informoval o tom španielsky denník Marca.
Tridsaťštyriročný spoluhráč slovenského reprezentačného obrancu Dávida Hancka je ikonou Atlética.
V drese tímu zo španielskej metropoly debutoval 19. septembra 2009. Za Atlético celkovo odohral rekordných 740 súťažných zápasov, v ktorých vsietil 50 gólov a pridal 122 asistencií.
Dvakrát sa tešil zo zisku titulu španielskeho majstra i z triumfu v Európskej lige UEFA.