Holandský reprezentant sa stal hráčom Realu Madrid. S Interom získal osem trofejí

Denzel Dumfries
Denzel Dumfries (Autor: TASR/AP)
TASR|5. júl 2026 o 13:00
ShareTweet0

Prišiel do Interu v roku 2021 z PSV Eindhoven.

Holandský futbalový obranca Denzel Dumfries prestúpil z Interu Miláno do Realu Madrid. Španielsky klub aktivoval výstupnú klauzulu vo výške 20 miliónov eur a s tridsaťročným pravým obrancom podpísal zmluvu do 30. júna 2030.

Dumfries prišiel do Interu v roku 2021 z PSV Eindhoven. Za milánsky klub odohral 207 súťažných zápasov, strelil 27 gólov a získal osem trofejí.

V uplynulej sezóne pomohol Interu k zisku ligového titulu i Talianskeho pohára. V drese holandskej reprezentácie nastúpil na 76 stretnutí, strelil 11 gólov.

„Real Madrid a Inter Miláno dosiahli dohodu o prestupe Denzela Dumfriesa, ktorý sa nášmu klubu zaviazal na nasledujúce štyri sezóny až do 30. júna 2030,“ uviedol Real vo vyhlásení podľa DPA.

Inter sa s holandským reprezentantom rozlúčil slovami: „Veľa šťastia, Denzel. Bolo úžasné víťaziť spoločne.“

La Liga

    Denzel Dumfries
    Denzel Dumfries
    Holandský reprezentant sa stal hráčom Realu Madrid. S Interom získal osem trofejí
    dnes 13:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Holandský reprezentant sa stal hráčom Realu Madrid. S Interom získal osem trofejí